Московская полиция задержала подозреваемых в похищении человека

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Москве двух мужчин, подозреваемых в похищении человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее данным, житель Обнинска познакомился в Сети с двумя молодыми людьми, после чего вступил с ними в конфликт.

«Злоумышленники выяснили адрес потерпевшего и приехали к нему в город», — отметила Волк.

Они вызвали жителя Обнинска на разговор, а затем заманили в автомобиль и вывезли в безлюдное место. Преступники избили мужчину, записав происходящее на видео, после чего скрылись

Пострадавший добрался до города и написал заявление в полицию. Правоохранители установили личности и местонахождение подозреваемых, после чего их задержали. Против мужчин возбудили уголовное дело, суд их арестовал.

Ранее суд приговорил двух жителей города Мегион к тюремным срокам за похищение человека и вымогательство. Один преступник получил шесть лет лишения свободы, второй — семь лет и три месяца колонии строгого режима.