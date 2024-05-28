Троих организаторов крупной нарколаборатории задержали в Ярославской области

Полиция изъяла 158 кг мефедрона у организаторов нарколаборатории под Ярославлем

В Ярославской области правоохранители накрыли крупную нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в одном из сел в хозяйственной постройке сотрудники полиции нашли лабораторное оборудование, 40 канистр с разными жидкостями и емкости с порошком.

Эксперты установили, что в обнаруженных веществах, общая масса которых превысила 158 килограммов, содержится мефедрон.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Троих подозреваемых в организации нарколаборатории задержали и отправили в СИЗО.

Ранее в Пензе суд назначил актрисе театра РАМТ Рамиле Искандер (Хасимовой) 6,5 года колонии по делу о наркотиках. Артистку признали виновной в попытке сбыть крупную партию запрещенных веществ.

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