Заслуженную артистку России Рамилю Искандер отправили на 6,5 года в колонию

Суд в Пензе дал актрисе Искандер 6,5 года колонии по делу о сбыте наркотиков

Фото: РИА «Новости»

Пензенский суд приговорил актрису театра РАМТ Рамилю Искандер (Хасимову) к 6,5 года колонии за попытку сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заслуженную артистку России арестовали в августе 2023 года.

По данным следствия, она купила 2,6 килограмма наркотиков для перепродажи. Во время обысков у нее нашли мефедрон и амфетамин. В распоряжении 360.ru появились кадры дома задержанной.

В сентябре артистку арестовали, ей грозило до 25 лет колонии. Однако она решила пойти на сделку со следствием. Во время допроса она рассказала об одном из своих подельников — 32-летнем безработном мужчине. Полиция его задержала 1 сентября в Пензенской области в городе Кузнецке.

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