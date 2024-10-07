Троих нарушителей границы задержали в Приморье

Пограничная служба в Приморском крае задержала трех иностранцев, пересекших государственную границу для сбора дикоросов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ России.

ЧП произошло в лесистой местности в Хасанском районе. Военные выявили иностранных граждан, перешедших границу страны. У задержанных обнаружили предметы экипировки и запас питания, что свидетельствовало о планах задержаться на территории страны как можно дольше.

Против нарушителей завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Иностранцы отметили, что прибыли на территорию страны для сбора дикорастущих растений. Фигурантов отправили под стражу, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом. Ее задержали в Псковской области.