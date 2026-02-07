«Трогал и пытался поцеловать». Иностранец приставал к 16-летней девушке в автобусе во Фрязине

Мужчина во Фрязине преследовал 16-летнюю девушку, его задержала полиция. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента с несовершеннолетней, сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

«Молодой человек, находясь в автобусе, трогал девушку и пытался поцеловать. Также на протяжении нескольких дней преследовал ее с целью познакомиться», — сообщили в ведомстве.

Полицейские установили личность преследователя — им оказался 23-летний иностранец, гражданин одной из республик Средней Азии, который находился на территории России незаконно.

Ранее в Санкт-Петербурге выходец из Средней Азии набросился в подъезде жилого дома на 12-летнюю девочку, возвращающуюся из школы. Мужчина следил за школьницей и преследовал ее до самого дома, зашел в подъезд и попытался ее изнасиловать.