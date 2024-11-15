Трое жителей Челябинска получили реальные сроки за подготовку диверсии

Центральный окружной военный суд признал троих жителей Челябинска виновными в покушении на диверсию и приговорил их к 15, 13 и 12,5 года в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Всех троих задержали в январе прошлого года. Они признались, что собирались поджечь объект транспортной инфраструктуры, потому что им за это пообещали деньги. Кроме того, одного из мужчин признали виновным в содействии террористической деятельности, поскольку он переводил деньги на покупку компонентов для самодельной бомбы.

Ранее сотрудники ФСБ с поличным задержали 16-летнего подростка, пытавшегося поджечь шкафы сигнализации и автоматической блокировки путей на Транссибе. Он признал вину и рассказал, что украинские кураторы пообещали ему за это преступление 25 тысяч рублей. Но вместо денег теперь незадачливому диверсанту грозит до 20 лет лишения свободы.