Три пациента погибли от капельниц в Красноярском крае

СК: в Красноярском крае задержали девять человек после смерти людей от капельниц

Девять человек задержали в Красноярском крае после смерти троих пациентов от капельниц. Погибшие страдали от алкогольной и наркотической зависимостей, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

По данным следователей, группировка незаконно оказывала медицинские услуги на территории региона. Подозреваемые предлагали за деньги выводить пациентов из абстинентного синдрома. Для этого предполагаемые преступники использовали капельницы с психотропными препаратами.

Жертвами злоумышленников стали три человека. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и медицинские препараты.

«В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности», — добавили в СК.

На прошлой неделе житель Москвы умер после антипохмельной капельницы, которую ему поставили сотрудники частной клиники. К врачам обратилась супруга погибшего.