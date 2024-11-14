Три обезьяны и две совы изъяли во время рейда по торговым точкам в Сочи
В Адлерском районе Сочи прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли. Во время проверки правоохранители изъяли трех обезьян и двух сов, сообщила пресс-служба МВД по городу
Рейд проводили по улицам Ленина и Демократической. Помимо животных, у нарушителей изъяли 65 килограммов фруктов и торговое оборудование.
Изъятых сов и обезьян передали в санаторий «Октябрьский».
Ранее в Мытищах полиция и общественники провели рейд по пресечению продажи алкоголя в ночное время. Одного из продавцов выдворят из России за нарушения режима пребывания в стране.
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Три обезьяны и две совы изъяли во время рейда по торговым точкам в Сочи
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