Третья жительница Саратовской области стала жертвой «коктейля-убийцы»

Life: третья женщина в Балакове умерла от коктейля с метиловым спиртом

Третья жительница города Балакова Саратовской области скончалась после употребления коктейля с метиловым спиртом в одном из местных баров. В состав напитка входил метанол, сообщил Life .

Супружеская пара в 2023 году продавала алкогольную продукцию на территории города. Также они поставляли спиртное в один из баров по улице Чапаева, где произошло массовое отравление.

Правоохранители выяснили, что коктейли были опасны, поскольку содержали метанол в дозах, опасных для жизни и здоровья. Фигурантов взяли под стражу.

В результате употребления напитка в феврале умерла 24-летняя девушка, а июле — 17-летняя местная жительница. Накануне стало известно о третьей жертве, которая в июле выпила коктейль и впала в кому. Медики не смогли ее спасти.

Ранее массовое отравление детей произошло в одной из школ на Камчатке. Следком по факту ЧП завел уголовное дело.