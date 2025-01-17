Тренера в Ростовской области заподозрили в совращении детей

СК: в Ростове-на-Дону тренера в спортучреждении заподозрили в совращении детей

Следователи в Ростовской области завели уголовное дело против 62-летнего тренера детского спортивного учреждения по статье о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Подозреваемым оказался житель Волгодонска. Следствие считает, что под предлогом выполнения массажа мужчина в свою квартиру приглашал трех несовершеннолетних воспитанниц, где «совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности».

Тренера задержали. Следователь направили в суд ходатайство об избрании против подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обстоятельства преступлений устанавливаются, правоохранители устанавливают, кто еще мог пострадать от противоправных действий мужчины.

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