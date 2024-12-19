Дочь нефтяника-миллионера обвинили в совращении ограбившего ее 17-летнего студента

Московский студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, 17-летний студент встречался с наследницей состоятельного нефтяника три года. Их отношения начались, когда парню было 14 лет, а его избраннице — 21 год.

Несколько лет влюбленные проводили время вместе в элитной квартире девушки. Однажды студент украл оттуда один миллион рублей. Ограбленная возлюбленная обратилась в полицию и молодого человека задержали.

В отместку он сообщил правоохранителям, что девушка заставляла его употреблять алкоголь с наркотиками и заниматься с ней сексом.

Сейчас в деле разбирается полиция. Официального подтверждения этой информации нет.

В Татарстане 54-летнего мужчину обвинили в том, что он надругался над шестилетней девочкой. Накануне ареста он переоделся в костюм Деда Мороза, катался по Бугульме на велосипеде и, раздавая детям конфеты, приглашал их к себе домой.