Тренера по самбо заподозрили в истязании детей в Керчи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об истязании детей в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий», — рассказали в ведомстве.

Следователи обратили внимание на распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что один из тренеров по самбо регулярно истязал воспитанников детского дома в Керчи. Очевидцы сообщили, что он систематически избивал и применял психологическое насилие в отношении детей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об истязании. Воспитанники детского дома дали показания о незаконных действиях мужчины.

Ранее следователи Казани завели уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в истязании сына и дочери.