Детского тренера ушу обвинили в совращении шестиклассницы в Санкт-Петербурге

Против детского тренера ушу в Санкт-Петербурге завели уголовное дело. Мужчину обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Тренера задержали в августе 2024 года. По версии следствия, 42-летний россиянин совершил преступление в летнем лагере при одной из местных школ. Жертвой насилия стала спортсменка 2013 года рождения.
Следователи установили, что от рук обвиняемого пострадали и другие девочки. Против него завели еще одно уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Ранее 18-летний уголовник из Рязани изнасиловал 16-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге. Подозреваемого задержала полиция в квартире на проспекте Луначарского. Пострадавшую госпитализировали с ушибом груди и ссадинами.
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