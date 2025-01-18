Детского тренера ушу обвинили в совращении шестиклассницы в Санкт-Петербурге

Против детского тренера ушу в Санкт-Петербурге завели уголовное дело. Мужчину обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Тренера задержали в августе 2024 года. По версии следствия, 42-летний россиянин совершил преступление в летнем лагере при одной из местных школ. Жертвой насилия стала спортсменка 2013 года рождения.

Следователи установили, что от рук обвиняемого пострадали и другие девочки. Против него завели еще одно уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ранее 18-летний уголовник из Рязани изнасиловал 16-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге. Подозреваемого задержала полиция в квартире на проспекте Луначарского. Пострадавшую госпитализировали с ушибом груди и ссадинами.