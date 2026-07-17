Трех жителей Норильска подозревают в краже драгметаллов на 23 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали трех жителей Норильска, подозреваемых в краже и незаконном хранении драгоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

«По данным следствия, три жителя Норильска, действуя в составе организованной группы, реализовали совместный преступный умысел: незаконно похитили вещество, содержащее цветные драгоценные металлы, с территории цеха одного из местных заводов», — заявили в ведомстве.

Во время обыска у одного из подозреваемых изъяли восемь пакетов с порошкообразным веществом общей массой более 21 килограмма. Экспертиза показала, что в свертках содержались платина, палладий, золото, серебро, родий и иридий. Общая стоимость партии превысила 23 миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Двух человек арестовали, третьего отпустили по подписке о невыезде.