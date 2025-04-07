Трех уфимцев задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности

В Башкирии сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Злоумышленники с 2020 по 2024 год привлекли к нелегальной схеме свыше 200 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивали и с вычетом вознаграждения в размере 12% возвращали заказчикам. Общий оборот незаконной схемы составил один миллиард рублей.

«Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий в Краснодарском крае задержали женщину — предполагаемого организатора, а двоих ее подельников в Уфе», — указала Волк.

В ходе обысков силовики изъяли компьютерную технику, смартфоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее полиция по подозрению в крупном мошенничестве задержала директора одного из крупнейших производителей масла в России.