Трех сотрудников миграционных подразделений в Москве обвинили в мошенничестве

Трех сотрудников московских миграционных подразделений заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СК по Подмосковью.

В отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного сотрудника Центра временного содержания иностранных граждан возбудили два уголовных дела. По версии следствия, подозреваемые внушали иностранцам, что могут сократить срок их пребывания на российской территории. В обмен на мнимое продление пребывания в стране они получали деньги.

«C целью личного обогащения фигуранты получили от иностранных граждан денежные средства в размере не менее 80 тысяч рублей, однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий», — отметили в пресс-службе.

По месту жительства и работы фигурантов уголовного дела провели обыски и обнаружили предметы и документы, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении петербургских полицейских. По версии следствия, правоохранители превысили свои полномочия во время задержания активистов «Русской общины».