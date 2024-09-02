СК снова возбудил дело против полицейских в Петербурге

СК в третий раз завел дело из-за задержания активистов «Русской общины»

Следственный комитет в третий раз возбудил уголовное дело о превышении полномочий полицейскими Санкт-Петербурга во время задержания в августе активистов «Русская община». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

По данным СК, 19 августа на Комендантском проспекте произошел конфликт между таксистами, в котором участвовали мигранты.

Представители «Русской общины» пытались выяснить причину, по которой иностранцы мешают работать местным жителям.

В результате их задержала полиция. СК утверждает, что основания для задержания активистов отсутствовали.

После произошедшего СК дважды заводил уголовное дело. Вот только прокуратура оба раза прекращала производство.

Ранее представители «Русской общины» заступились за супругов, которым угрожали ножом в одном из дворов Балашихи. Нападавшие сбежали, но силовики оперативно их нашли.