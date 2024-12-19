Трех мужчин осудили за терроризм в Запорожской области

Южный окружной военный суд признал виновными трех мужчин по делу о попытке подрыва блокпоста Вооруженных сил России в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

По приговору суда, Сергей Федосенко будет отбывать 15 лет в колонии строгого режима, Владислав Водолазский получил 13 лет, а Виталий Дзюба — 10 лет.

Следствие установило, что Федосенко и Водолазский планировали совершить теракт в Запорожской области с февраля по апрель 2022 года. Они задумали устроить взрыв блокпоста, используя самодельное взрывное устройство, а также забрать стрелковое оружие, чтобы расправиться с выжившими.

Сообщники попросили Дзюбу предоставить им взрывные устройства. Он передал Федосенко взрыватели ручных гранат и металлические шарики, предназначенные для стрельбы из пневматического пистолета.

С их помощью преступники изготовили два СВУ. Федосенко и Водолазский пришли 20 августа к блокпосту в Токмаке, где их задержали военнослужащие.

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