Планировавшие подорвать здание ФСБ террористы не смогли обжаловать приговор

Апелляционный военный суд во Власихе оставил в силе приговор шести террористам, планировавшим напасть на здание ФСБ в Москве в 2022 году. Они отправятся в колонию строгого режима на срок от 16 до 22 лет, сообщил ТАСС .

«Приговор Второго Западного окружного военного суда от 14 декабря 2023 года признать законным, апелляционные жалобы осужденных и их защитников отклонить», — постановил судья.

Суд признал членов террористической организации «Исламское государство»* виновными в организации террористического сообщества, покушении на совершение теракта, содействии терроризму, покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ и других преступлениях. Наибольший срок достался Манучехру Буриеву, 22 года, наименьший — Раджабали Буриеву, 16 лет. Остальные получили по 17, 19 и 20 лет колонии строгого режима.

Они планировали 1 мая 2022 года подорвать ФСБ на Лубянке, расстрелять посетителей приемной, закидать другие здания гранатами, потребовать вывести войска из Сирии и отпустить некоторых заключенных из тюрем. По задумке террористов, смертник привел бы в действие взрывное устройство осколочно-фугасного типа.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.