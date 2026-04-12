Трех фигурантов дела о взрыве в центре Владикавказа арестовали на 2 месяца

Суд арестовал на два месяца всех трех фигурантов уголовного дела о взрыве на складе незаконной пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной Осетии.

Арестованные пробудут под стражей до 10 июня 2026 года. По информации РИА «Новости», фигурантами стали собственник складов Гудумак и двое организаторов производства — Усов и Сухарев. Их подозревают по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц.

Взрыв здании в центре Владикавказа произошел днем 10 апреля. В результате погибли два человека, пострадали 15, в том числе трое детей.

Проходящих подозреваемыми по уголовному делу задержали в субботу, 11 апреля, а компоненты для изготовления пиротехники изъяли. В районе взрыва ввели режим чрезвычайной ситуации, территорию оцепили.