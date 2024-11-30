Трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили отпустить из СИЗО

Защита трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросила отпустить их из СИЗО

Сторона защиты попросила отпустить трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» из СИЗО. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения», — заявили в инстанции.

Суд пока не назначил дату рассмотрения жалобы. Указанных фигурантов этапировали из Дагестана.

На минувшей неделе суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и еще 10 фигурантам.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал и открыли огонь по беззащитным зрителям. Затем террористы устроили пожар. Жертвами теракта стали 145 человек.