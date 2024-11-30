Трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили отпустить из СИЗО

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал и открыли огонь по беззащитным зрителям. Затем террористы устроили пожар. Жертвами теракта стали 145 человек.
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