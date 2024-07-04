Трех человек арестовали в Дагестане по делу о терактах

Суд арестовал до 2 сентября троих задержанных за подготовку теракта в Дагестане

В Дагестане арестовали трех задержанных за подготовку теракта в республике, они будут находиться под стражей два месяца. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда страны Зарема Мамаева.

По данным суда, мужчины 1980, 1990 и 1995 годов рождения «объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население <…> в целях дестабилизации деятельности органов власти Республики и РФ».

Магомед, Халид и Заур Магомедовы пробудут под стражей до 2 сентября. По данным следствия, они купили огнестрельное оружие и хранили его в своих домах в селе Сергокала Сергокалинского района и Махачкале, уточнил «Интерфакс».

Также обвиняемые изготовили самодельное взрывное устройство. Все трое задержанных были связаны с ликвидированными ранее на территории Дагестана боевиками.

Вооруженные люди устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте 23 июня. Во время нападений на церкви и синагоги погиб 21 человек.