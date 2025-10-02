Торговавшего людьми ради их органов иностранца задержали в Москве
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Внуково иностранца, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми на органы. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Волк уточнила, что фигуранта депортировали из Турции.
«Он разыскивался <…> по обвинению в торговле людьми в составе организованной группы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — сказала Волк.
Мужчина с подельниками договорился в Косово об операции двум россиянам по изъятию почек для продажи.
В результате незаконного хирургического вмешательства донорам причинили тяжкие телесные повреждения.
