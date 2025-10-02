Торговавшего людьми ради их органов иностранца задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Внуково иностранца, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми на органы. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

Волк уточнила, что фигуранта депортировали из Турции.

«Он разыскивался <…> по обвинению в торговле людьми в составе организованной группы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — сказала Волк.

Мужчина с подельниками договорился в Косово об операции двум россиянам по изъятию почек для продажи.

В результате незаконного хирургического вмешательства донорам причинили тяжкие телесные повреждения.

Ранее Черногория обещала выдать России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП.