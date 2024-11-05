Очередного чиновника в Тульской области обвинили в коррупции

Заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова и еще двух фигурантов дела о взятках заключили под стражу решением суда в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следственный комитет России по Тульской области расследует уголовное дело о коррупции в отношении заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова. Его обвинили в получении через посредника взятки от руководителя ООО «С-ДСУ 111».

По информации СК, чиновника, взяткодателя и посредника задержали, им предъявили обвинения. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве арестовали заместителя начальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева. По версии следствия, он вымогал взятку, угрожая расторгнуть контракт на 480 миллионов.