Томского экс-замгубернатора отправят в ИК за злоупотребление полномочиями

Суд признал бывшего замгубернатора Томской области виновным по возбужденному по коррупционной статье делу. Подсудимого приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, фигурант дела злоупотреблял должностными полномочиями.

Суд установил, что бывший замгубернатора незаконно организовал подписание актов о приемке выполненных с нарушениями строительных работ в Корниловской средней общеобразовательной школе.

«Отбывать наказание бывший заместитель губернатора будет в исправительной колонии общего режима», — отметили в пресс-службе.

Помимо бывшего замгубернатора, в тюрьму на четыре года и шесть месяцев отправится экс-глава района.

Ранее правоохранители задержали еще трех подозреваемых по делу о даче взятки экс-гендиректором «Фонбета» Сергеем Анохиным.

Задержанными оказались действующий и бывший сотрудники полиции, а также адвокат. Их обвинили в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.