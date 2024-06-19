Томские полицейские задержали грабителя из магазина

В Томске полицейские поймали мужчину, которого подозревают в дерзком ограблении магазина. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на УМВД региона.

Минувшей ночью в магазин на Комсомольском проспекте ворвался мужчина. Он перепрыгнул через витрину, вырвал кассовый аппарат с деньгами и сбежал.

По камерам удалось установить предполагаемого грабителя и почти сразу задержать его. Полиция нашла 29-летнего мужчину дома. Возбуждено уголовное дело.

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