Томские полицейские задержали грабителя из магазина
В Томске полицейские поймали мужчину, которого подозревают в дерзком ограблении магазина. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на УМВД региона.
Минувшей ночью в магазин на Комсомольском проспекте ворвался мужчина. Он перепрыгнул через витрину, вырвал кассовый аппарат с деньгами и сбежал.
По камерам удалось установить предполагаемого грабителя и почти сразу задержать его. Полиция нашла 29-летнего мужчину дома. Возбуждено уголовное дело.
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