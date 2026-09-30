Томича осудили на восемь лет колонии за убийство жены из-за неправильной нарезки сала

Суд в Томске приговорил 71-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за убийство супруги из-за неправильно нарезанного сала. Об этом со ссылкой на областную прокуратуру сообщил сайт URA.RU .

Суд установил, что в мае 2026 года во время распития спиртного между супругами вспыхнула ссора из-за того, как женщина нарезала сало. В ходе конфликта пенсионер ударил жену ножом в шею не менее шести раз. Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.