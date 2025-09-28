Толпа мужчин изнасиловала женщину во дворе церкви в Британии

Женщина подверглась групповому изнасилованию на территории церкви Святой Марии в британском графстве города Банбери. Об этом сообщило Daily Star.

Преступники набросились на британку, когда та находилась во дворе церкви. Очевидцем нападения стала женщина, которая проходила мимо.

Она попыталась помочь пострадавшей. Сейчас полицейские разыскивают насильников.

Сержант Марк Персониус рассказал, что проводится тщательное расследование, изучаются камеры наружного видеонаблюдения.

Также с жертвой изнасилования работают специально подготовленные сотрудники.

