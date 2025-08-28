Тюменского журналиста арестовали за педофилию

Суд арестовал главного редактора газеты «Тюменская губерния» Сергея Суразакова на один месяц. Его обвинили в педофилии, сообщили РБК в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Избрана мера пресечения в отношении Сергея Суразакова, 1973 года рождения. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера», — отметили в сообщении.

Журналист будет находиться в СИЗО до 30 сентября. Он стал фигурантом дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении человека, не достигшего 14-летнего возраста.

Суразаков занимал пост главного редактора «Тюменской губернии» с 2013 года. В 2017 году его назначили секретарем в общественном совете при региональном МВД.

Ранее в Москве суд приговорил детского тренера по карате за педофилию к 21 году колонии строгого режима. Мужчина развратил как минимум пять мальчиков.