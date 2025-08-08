Москвичка узнала в осужденном за педофилию тренере экс-наставника своей дочери

Жительница Москвы пришла в ужас после сюжета НТВ о приговоре детскому тренеру по карате Виталию Ш. Женщина поняла, что ранее он занимался с ее дочерью. В беседе с 360.ru она рассказала, что девочка тренировалась у него около двух лет, после чего перестала ходить на занятия.

По словам москвички, тренер производил впечатление вежливого и профессионального педагога.

«Он был приятен в общении, дети охотно шли на тренировки, многие его воспитанники занимали призовые места на соревнованиях», — поделилась собеседница 360.ru.

Узнав о приговоре специалисту, она рассказала об этом дочери. Та, осознав, у кого она тренировалась не один год, была шокирована услышанным.

Виталия Ш. приговорили к 21 году колонии строгого режима и запрету на работу с детьми. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, пострадали как минимум пять мальчиков. Мужчину задержали после публикации его фоторобота, составленного со слов потерпевших.

