Тюменского тренера по дзюдо заподозрили в домогательствах к школьнице

Правоохранители задержали в Тюмени заслуженного тренера России по дзюдо, которого подозревают в домогательствах к 13-летней девочке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На тренера пожаловалась одна из учениц. Девочка рассказала, что преподаватель приставал к ней в спортивном зале клуба. По ее словам, он предлагал ей выпить алкоголь, говорил о сексе и пытался дать денег.

Задержанный тренер работает с детьми более 20 лет и является мастером спорта по дзюдо. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней задержали безработного жителя поселка Большой Чекмак в Татарстане. Мужчину обвинили в том, что он напивался и приставал к 14-летней девочке, трогая ее за интимные места. На допросе подозреваемый признал свою вину.