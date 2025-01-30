Тюменский наркокурьер прокатил сотрудника ФСИН на капоте машины

Житель Тюмени пойдет под суд за нападение на сотрудника ФСИН. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что нападение произошло 11 января рядом с запретной зоной одного из исправительных учреждений.

Мужчина попытался перебросить осужденным сверток с запрещенным веществом, но его заметил работник ФСИН.

Обвиняемому предложили выйти из машины, но тот наехал на представителя власти и провез его на капоте три километра.

Пострадавшего отвезли в больницу с телесными повреждениями, фигуранта в итоге задержали сотрудники Госавтоинспекции. Следственный комитет завершил расследование и отправил дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля. Перевозивший 500 килограммов кокаина получил 18 лет колонии строгого режима.