Участнику международного наркокартеля вынесли приговор в Смоленской области

Суд в Смоленской области приговорил к 18 годам колонии строгого режима участника международного наркокартеля, пытавшегося незаконно вывезти в Европу из России порядка 500 килограммов кокаина. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

В ведомстве уточнили, что 6 апреля 2023 года оперативники ФСБ остановили две фуры в Смоленской области, в которых находилось 500 килограммов наркотика. Водителей-иностранцев задержали.

Сотрудники органов безопасности выяснили, что один из водителей входил в международный наркокартель, специализирующийся на контрабанде особо крупных партий наркотических средств в Евросоюз из Латинской Америки. При этом второй водитель не был осведомлен о грузе.

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