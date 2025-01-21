Тюменский бизнесмен отсудил два с половиной миллиона рублей у владельца Hamster Kombat

Суд обязал владельца игры Hamster Combat Эдуарда Гуриновича выплатить два с половиной миллиона рублей предпринимателю из Тюмень. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника, иск к создателю нашумевшей игры подал бизнесмен Виктор Шкурский. Мужчина купил у Гуриновича образовательную программу «Совет директоров». Владелец Hamster Combat за пять миллионов рублей обещал в течении пяти месяцев делиться с учениками курса опытом в построении команд, стратегии бизнеса, маркетинге и привлечении инвестиций.

Тюменский предприниматель перевел предоплату (два с половиной миллиона рублей) за обучение, но, по его словам, в итоге не получил доступа к лекциям, обещанной персональной стратегии развития и результатов.

Сайт Ura.ru сообщил, что дело рассматривалось в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Гуриновича обязали вернуть Шкурскому оплаченную им сумму за обучение, а также погасить расходы по оплате государственной пошлины в размере 20,7 тысяч рублей.

В прошлом году разработчики игры Hamster Kombat поменяли накопленные игроками ресурсы на криптовалюту HMSTR и нарвались на критику со стороны игроков. Многие игроки, активно приглашавшие друзей и выполнявшие все условия, получили лишь несколько тысяч единиц местной валюты. Одна монета в игре стоит примерно 80–90 копеек.