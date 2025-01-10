Тюменец попытался нелегально провезти 20 кг дубайского шоколада «для родственников»

Бизнесмен из Тюмени попал под суд из-за нелегального дубайского шоколада

Тюменский предприниматель попытался ввезти в Россию около 20 килограммов незадекларированного шоколада из Дубая. Об этом сообщили объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Сладости он вез в своем багаже, среди них было 72 плитки шоколада по 230 граммов каждая.

Во время судебного заседания предприниматель объяснил, что вез сладости в подарок для родственников и не знал, что их нужно декларировать.

Контрабандный шоколад конфисковали. Таким было назначенное административное наказание бизнесмену. Фото и видео изъятых сладостей показала пресс-служба ФТС России.

ФТС России
Фото: ФТС России
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ФТС России
Фото: ФТС России
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ФТС России
Фото: ФТС России
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ФТС России
Фото: ФТС России
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ФТС России
Фото: ФТС России
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Ранее россиян призвали не везти «детям-сиротам» дубайский шоколад. Оказалось, что внутри бокса может быть не сладость, а «сюрприз» для таможни. Кроме того, врачи предупреждали, что лакомство очень калорийно и даже опасно для здоровья.

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