Тюменец попытался нелегально провезти 20 кг дубайского шоколада «для родственников»

Тюменский предприниматель попытался ввезти в Россию около 20 килограммов незадекларированного шоколада из Дубая. Об этом сообщили объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Сладости он вез в своем багаже, среди них было 72 плитки шоколада по 230 граммов каждая.

Во время судебного заседания предприниматель объяснил, что вез сладости в подарок для родственников и не знал, что их нужно декларировать.

Контрабандный шоколад конфисковали. Таким было назначенное административное наказание бизнесмену. Фото и видео изъятых сладостей показала пресс-служба ФТС России.