Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере

Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение, сообщил ТАСС. По данным источника агентства, речь идет о статье о растрате в особо крупном размере.
Новое дело связано с хищением более 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц», добавил собеседник ТАСС.
Кроме того, он уточнил, что в новом деле Иванова фигурирует растрата при покупке двух паромов для Керченской переправы. Расследование нового уголовного дела об особо крупной растрате завершено, подчеркнул источник агентства.
Минувшей весной Иванова задержали в рамках дела о крупной взятке. Бывший замминистра обороны находится под арестом.
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