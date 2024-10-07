Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере

Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение, сообщил ТАСС . По данным источника агентства, речь идет о статье о растрате в особо крупном размере.

Новое дело связано с хищением более 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц», добавил собеседник ТАСС.

Кроме того, он уточнил, что в новом деле Иванова фигурирует растрата при покупке двух паромов для Керченской переправы. Расследование нового уголовного дела об особо крупной растрате завершено, подчеркнул источник агентства.

Минувшей весной Иванова задержали в рамках дела о крупной взятке. Бывший замминистра обороны находится под арестом.