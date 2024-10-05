Стало известно, как экс-замглавы Минобороны мог скрывать преступления

ТАСС: экс-замглавы МО РФ Иванов переоформлял имущество на других лиц

Подозреваемый во взяточничестве в особо крупном размере бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов переоформлял свое имущество на других лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По информации источника, таким образом Иванов мог скрыть причастность к преступным деяниям.

«Высокопоставленный военный принимал меры для сокрытия фактов в совершении преступлений», — говорится в документах.

Кроме того, о коррупционных действиях Иванова свидетельствует большой объем наличных денег, который обнаружили по местам жительства и работы высокопоставленного чиновника.

Ранее стало известно, что по делу Иванова арестовали раритетное авто, Mercedes и Cadillac.