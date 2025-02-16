«Тихие были, не буянили». Соседка рассказала о семье противников медицины, уморивших своего сына

Петербуржцы, которые довели сына до смертельного приступа, никогда не буянили и были тихими. Об этом 360.ru рассказала соседка, проживающая рядом с семьей, чье отрицание медицины закончилось гибелью ребенка.

«С ребенком они обращались нормально. Одет всегда по погоде. А как там у них дома было, в гостях не была», — рассказала соседка.

Собеседница 360.ru добавила, что с соседями эта пара никак не контактировала. По характеру они были нормальными людьми.

«Мы особо не общались. По крайней мере, не буянили, тихие. Больше ничего не могу сказать», — пояснила женщина.

На вопрос журналиста, правда ли, что женщина родила сына дома, ответила, что такие слухи ходили, но точно она не знает. В самом в СНТ «Дружный-1» эта семья живет около восемь лет.

Собеседница 360.ru рассказала, что в день гибели ребенка к дому соседей скорая помощь приехала где-то в районе 20:00.

«Скорая уезжает и приезжает полиция. И были где-то часов до трех ночи. Приехало где-то восемь машин», — вспомнила она.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Красносельского района города поставила его расследование под контроль.