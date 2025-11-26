Тезку президента Украины Зеленского осудили на 9 лет за взятку в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил тезку президента Украины Владимира Зеленского к девяти годам лишения свободы, штрафу в 1,5 миллиона рублей и лишил его воинского звания. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Военнослужащий позволил гражданину Ш. демонтировать одно из зданий в военном городке, который он охранял. Он также разрешил строительной технике беспрепятственно въехать на территорию для выполнения работ и последующего вывоза мусора.

За это он потребовал взятку в 1,5 миллиона рублей. Из них 500 000 рублей нужно было передать до начала работ, а остальную сумму — после их завершения.

После получения первой части взятки Зеленский был задержан сотрудниками ФСБ России, а деньги изъяты.

«Суд назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.

Осужденному запретили занимать должности в государственных органах на четыре года, где он мог бы выполнять функции представителя власти, а также осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия. Кроме того, согласно статье 48 УК РФ, суд лишил Зеленского воинского звания.

