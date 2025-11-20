Бастрыкин завел уголовное дело о взятке на воронежскую судью Мальцеву

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин завел уголовное дело о получении взятки против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, в 2021 году Мальцева получила от арбитражного управляющего Владимира Коликова незаконное денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.

Взамен взятки подразумевалось введение судьей процедуры наблюдения в отношении ООО «Малика», сохранение активов компании и принятие дальнейших решений в пользу Коликова.

Также с 2022 по 2023 год Мальцева получила от этого арбитражного управляющего 4,5 миллиона рублей в виде оплаты части стоимости приобретаемой ей квартиры. За это судья должна была отменить результаты торгов арбитражного управляющего.

