Автобус с паломниками рухнул в ущелье после обстрела боевиками в Индии

Обстрелянный боевиками автобус упал в ущелье в Индии, погибли девять человек

Фото: РИА «Новости»

Автобус с людьми рухнул в ущелье из-за обстрела террористами в штате Джамму и Кашмир. Жертвами трагедии стали девять человек, сообщил телеканал NDTV.

В транспортном средстве находились паломники, которые ехали в местный храм Шив Хори. В какой-то момент террористы открыли по ним огонь.

Старший суперинтендант полиции Риаси Мохита Шармы рассказал, что водитель потерял управление автобусом во время обстрела и рухнул в ущелье.

В аварии погибли девять паломников. Более 30 человек попали в госпиталь с различными травмами. Сейчас террористов разыскивают. На месте происшествия работали бойцы военизированной полиции и сухопутных сил.

Ранее при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли два туриста из Польши. Травмы получили 19 человек.

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