Теракт возле здания самарского правительства попал на видео

Mash показал первые кадры после теракта у здания самарского правительства

Мужчина, который устроил взрыв на лестнице правительства Самарской области, бросился бежать сразу после того, как метнул гранату. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

В кадр попал одетый в куртку подрывник, который спешно спускался по лестнице. По всей видимости, он направлялся к машине, где мужчину ждал сын.

В СК по Самарской области отмечали, что обоих уже задержали. Против них завели уголовное дело.

Бросивший гранату, уточнил Mash, в полиции заявил, что он был недоволен работой регионального правительства.

Взрыв мужчина устроил рано утром 27 февраля. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получила только тротуарная плитка.