СК назвал причастных к теракту в Самаре

СК: причастными к теракту в Самаре оказались отец и сын

Причастными к террористическому акту в Самаре оказались отец и сын. С ними проводят следственные действия, сообщила пресс-служба управления СК по Самарской области.

«Следователи и криминалисты закончили осмотр места происшествия и установили причастных лиц. Ими оказались местные жители — сын и отец, с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, около 05:30 утра мужчина подошел к зданию правительства Самарской области и бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. При взрыве никто не пострадал.

Следственный комитет по региону завел уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, продолжается расследование.