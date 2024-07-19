Теракт на автовокзале предотвратили в Ессентуках

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на автовокзале в Ессентуках

Выходец из Центральной Азии планировал совершить теракт на автовокзале в Ессентуках. Преступление предотвратили, заявили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, задержанный был членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

«Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки», — подчеркнули в ФСБ.

Для атаки злоумышленник собирался использовать самодельное взрывное устройство. Силовики установили, что преступник успел провести разведку автовокзала и подобрал место для закладки СВУ.

Составные части, химические вещества и поражающие элементы для его изготовления мужчина хранил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже. После совершения теракта он собирался уехать в Сирии, а там вступить в террористическую группировку.

Злоумышленника своевременно выявили и задержали. Из схрона изъяли компоненты СВУ, а по месту жительства преступника обнаружили террористические пропагандистские материалы.

Против мужчины возбудили дело о теракте. Расследование продолжается.