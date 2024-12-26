Тело предполагаемого убийцы полицейского и его жены нашли висящим на дереве в Адыгее

В станице Гиагинская Республики Адыгея нашли тело предполагаемого убийцы сотрудника полиции из Белореченского района, а также его супруги. Об этом сообщил сайт 93.ru .

Источник издания рассказал, что труп мужчины висел на дереве. По информации 93.ru, подозреваемого разыскивали на протяжении 10 дней. Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося. Официальных комментариев о случившемся пока не было.

В декабре неизвестный убил 23-летнего правоохранителя и его 19-летнюю супругу. Их тела обнаружили с признаками насильственной смерти. Главе СК Александре Бастрыкину доложили о двойном убийстве, он поручил объявить возможного убийцу в розыск в других регионах.

По данным Telegram-канала «112», злоумышленник перерезал супругам горло, а затем сжег их тела вместе с квартирой. В убийстве заподозрили 29-летнего мужчину, который скрылся с места преступления на вишневом автомобиле Ford Focus.