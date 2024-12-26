Тело предполагаемого убийцы полицейского и его жены нашли висящим на дереве в Адыгее
93.ru: в Адыгее обнаружили труп предполагаемого убийцы полицейского
В станице Гиагинская Республики Адыгея нашли тело предполагаемого убийцы сотрудника полиции из Белореченского района, а также его супруги. Об этом сообщил сайт 93.ru.
Источник издания рассказал, что труп мужчины висел на дереве. По информации 93.ru, подозреваемого разыскивали на протяжении 10 дней. Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося. Официальных комментариев о случившемся пока не было.
В декабре неизвестный убил 23-летнего правоохранителя и его 19-летнюю супругу. Их тела обнаружили с признаками насильственной смерти. Главе СК Александре Бастрыкину доложили о двойном убийстве, он поручил объявить возможного убийцу в розыск в других регионах.
По данным Telegram-канала «112», злоумышленник перерезал супругам горло, а затем сжег их тела вместе с квартирой. В убийстве заподозрили 29-летнего мужчину, который скрылся с места преступления на вишневом автомобиле Ford Focus.