Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону неизвестные выбросили тело новорожденного в мусорный бак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

На теле ребенка нет следов насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Свою проверку проведет и областная прокуратура. Также она будет следить за ходом расследования.

Ранее жители Серпухова нашли на крышке мусорного бака тело зарезанной новорожденной девочки. Вскоре подозреваемую в убийстве удалось найти. Ей оказалась 28-летняя приезжая из одного из соседних государств, она дала признательные показания. Суд отправил ее под стражу.