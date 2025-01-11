Телеканал «ТВ-Центр» могут оштрафовать на 4 миллиона за пропаганду ЛГБТ
Телеканал «ТВ-Центр» могут оштрафовать на четыре миллиона рублей или приостановить деятельность на 90 дней за пропаганду ЛГБТ*. Протокол в отношении телеканала зарегистрировал Таганский суд Москвы.
Протокол составили за распространение среди совершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В суд материалы поступили 10 января.
По этой статье предусмотрено наказание в четыре миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 суток.
Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступали трансгендерные* артисты, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Представители клуба вину признали частично. Однако у правоохранителей имеются доказательства нарушений.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
Врачи НИКИ детства рассказали об опасности метапневмовируса
Акция по экологичной переработке новогодних елок пройдет в Химках
Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках
Режим ЧС объявили в Тамбовской области после атаки БПЛА на жилые дома
Ледяную скульптуру «Трубящий ангел» установили у монастыря в Волоколамске
Войска поразили инфраструктуру украинских аэродромов и объекты энергетики
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте