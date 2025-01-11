Телеканал «ТВ-Центр» могут оштрафовать на 4 миллиона за пропаганду ЛГБТ

Телеканал «ТВ-Центр» могут оштрафовать на четыре миллиона рублей или приостановить деятельность на 90 дней за пропаганду ЛГБТ*. Протокол в отношении телеканала зарегистрировал Таганский суд Москвы .

Протокол составили за распространение среди совершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В суд материалы поступили 10 января.

По этой статье предусмотрено наказание в четыре миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 суток.

Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступали трансгендерные* артисты, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Представители клуба вину признали частично. Однако у правоохранителей имеются доказательства нарушений.

* Запрещенное в России экстремистское движение.