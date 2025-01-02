Клуб Number One с танцовщиками-трансгендерами накрыли в Якутске

Руководство якутского клуба Number One задержали за вечеринки с трансгендерами

Административная комиссия Якутска обратилась в полицию с просьбой проверить деятельность китайского клуба Number One, в котором проходили вечеринки с участие трансперсон*, приглашенных из Таиланда. Об этом комиссия сообщила в своем Telegram-канале .

В мэрии Якутска заявили, что деятельность клуба пропагандирует нетрадиционные сексуальную ориентацию и смену пола.

Полиция задержала персонал клуба, в том числе исполнительного директора, сообщение о нарушении направили в прокуратуру.

Незадолго до этого в местном Telegram-канале «Пряная Якутия» появились фотографии с вечеринки, проходившей в Number One.

Авторы публикации отметили, что в клубе «по ночам происходит разврат и растление мужского населения <…>, на подиуме танцевали обнаженные мужчины с „мужчинами“».

В начале декабря силовики устроили проверки в московских ночных клубах Sisters и Bizarre. Полиция обнаружила наркотики и инвентарь для БДСМ.

*Запрещенная в России экстремистская организация.