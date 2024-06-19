Телефонный мошенник убедил школьника поджечь газ в квартире

Школьник из Северодвинска едва не устроил взрыв газа в квартире, доверившись телефонному мошеннику. Об этом сообщило следственное управление СК по Архангельской области в своем Telegram-канале.

По данным следователей, на мобильный телефон 11-летнему школьнику позвонил неизвестный мужчина. Собеседник представился начальником отца ребенка и убедил его открыть конфорки газовой плиты и поджечь газ зажигалкой.

«Мальчик стал следовать инструкциям, однако благодаря вернувшемуся домой отцу, прервавшему разговор сына с неизвестным и проветрившим помещение, удалось избежать наступления последствий для ребенка и жильцов многоквартирного дома», — сообщили в следственном управлении.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом».

В последнее время телефонные мошенники не только выманивают у своих жертв деньги, но и толкают доверчивых россиян на преступления. В начале июня суд арестовал двух женщин, которые написали на памятнике полководцу Георгию Жукову в Москве аббревиатуру ГУР. Одна из подозреваемых рассказала, что пошла на акт вандализма под влиянием телефонных мошенников. В марте, на выборах президента по России прокатилась волна провокаций с порчей бюллетеней. Исполнители также сообщили, что выполняли требование телефонных мошенников.