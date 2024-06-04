На памятнике Жукову в Москве появилась надпись ГУР. Вандалам грозит до 5 лет тюрьмы

Суд арестовал одну из женщин, написавших ГУР на памятнике Жукову в Москве

Суды общей юрисдикции Москвы
Фото: Суды общей юрисдикции Москвы/Telegram

Две женщины осквернили памятник памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Против злоумышленниц возбудили уголовное дело, а одной из фигуранток уже избрали меру пресечения в виде ареста.

О возбуждении дела против вандалов ранее со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости». По его информации, женщины из баллончика с краской нанесли на памятнике аббревиатуру ГУР.

По факту случившегося возбудили дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Во вторник, 4 июня, Тверской районный суд избрал меру пресечения одной из обвиняемых в виде ареста на месяц и 30 суток. Под стражей она останется до 3 августа, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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